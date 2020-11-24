Haber Giriş: 24 Kasım 2020 Salı 15:25Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Bakan Akar'dan gemide arama tepkisi: Ön yargılı ve objektiflikten uzak hareket ettiler
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan Türk gemisindeki hukuk dışı aramaya tepki: Olay uluslar arası hukuka aykırı yanlış yapılmıştır. İrini harekatını yönetenler ön yargılı ve objektiflikten uzak hareket ettiler.
"İrini Harekatı başlangıcından beri sakat doğmuş bir harekat. Uluslararası hukuk tarafından sağlam temellere dayanmıyor" diyen Bakan Akar, "Türk ticari gemilerinin güvenliği için tedbirler üzerinde çalışıyoruz" açıklamasını yaptı.
Akar, Olay tamamen uluslararası hukuka aykırı, teamüllere aykırı şekilde icra edilmiş, yanlış yapılmıştır. Maalesef müttefiklerimizin açıklamaları tam olarak gerçeği yansıtmamakta, bazı gerçekler çarpıtılmaktadır" dedi.
Akar, Karabağ'da kurulacak gözlem noktası ile ilgili de şu mesajları verdi:
"Karabağ'daki barış izleme mekanizması için çalışmalar devam ediyor. Kurulacak gözlem noktaları arasında devriyeler de olacak."
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