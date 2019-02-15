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Bakan Akar: Türkiye'nin güneyinde terör koridoruna izin vermeyeceğiz
15 Şubat 2019 Cuma 14:45 - Son Güncelleme 15 Şubat 2019 Cuma 15:08
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Türkiye'nin güneyinde terör koridoruna ve oldubittiye izin vermeyeceklerini söyledi.
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, 55. Münih Güvenlik Konferansı'na katıldı. Bakan Akar, DEAŞ'la Mücadele Uluslararası Koalisyonu Savunma Bakanları Toplantısı'nın ardından konuştu.
Akar, Türkiye'nin güneyinde terör koridoruna izin verilmeyeceğini belirterek, "Oldu-bittiye izin vermeyeceğiz." dedi.
Kaynak: TRT Haber
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