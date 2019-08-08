Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Gücümüzün, kuvvetimizin test edilmemesini, bunun faturasının ağır olacağını her fırsatta lisanımünasiple söyledik, söylemeye devam edeceğiz. Bir oldubitti ile Türkiye ve KKTC'nin haklarının gasbedilmesine asla göz yumulmayacaktır. Bu azim ve kararlılığımızın iyi anlaşılması gerekir." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA