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Bakan Akar: Türkiye KKTC'nin hak ve menfaatlerini korumaya devam edecektir
08 Ağustos 2019 Perşembe 12:32 - Son Güncelleme 08 Ağustos 2019 Perşembe 12:41
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Türkiye hem kendisinin hem de KKTC'nin meşru hak ve menfaatlerini her zaman korumuştur ve korumaya devam edecektir." dedi.
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Gücümüzün, kuvvetimizin test edilmemesini, bunun faturasının ağır olacağını her fırsatta lisanımünasiple söyledik, söylemeye devam edeceğiz. Bir oldubitti ile Türkiye ve KKTC'nin haklarının gasbedilmesine asla göz yumulmayacaktır. Bu azim ve kararlılığımızın iyi anlaşılması gerekir." ifadelerini kullandı.
Kaynak: AA
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