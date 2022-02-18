Haber Giriş: 18 Şubat 2022 Cuma 10:54Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Bakan Akar: Türkiye krizin diplomatik çözümünden yana
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Rusya-Ukrayna gerilimine ilişkin, "Diplomasi ve diyaloğun sürdürülmesi ve bu şekilde çözüme gidilmesi hepimizin ortak dileği" dedi.
(Yunan Bakan ile görüşme) Bakan Akar: Olumlu, yapıcı bir görüşme yaptık. Spontane gerçekleşti, gerçekçi bir görüşme oldu.
Ayrıntılar gelecek...
Etiketler: Hulusi Akar Rusya Ukrayna
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