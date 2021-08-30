Haber Giriş: 30 Ağustos 2021 Pazartesi 13:32Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Bakan Akar: Talep gelirse Kabil Havalimanı'nın işletilmesini değerlendiririz
[Fotoğraf: MSB ]
Milli Savunma Bakanı Akar, Afganistan ile ilgili "Gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Durum ve şartlar oluşur, talep gelirse Kabil Havalimanı'nın işletilmesini değerlendiririz" dedi.
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Etiketler: Afganistan Hulusi Akar Milli Savunma Bakanlığı Taliban
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