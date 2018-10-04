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Bakan Akar: Son terörist etkisiz hale getirilene kadar mücadelemiz sürecek

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Batman'daki terör saldırısına ilişkin, terörle mücadelenin en son terörist etkisiz hale getirilene kadar devam edeceğini söyledi.

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Bakan Akar: Son terörist etkisiz hale getirilene kadar mücadelemiz sürecek

Milli Savunma Bakanı Akar, NATO'daki muhataplara, amacın Münbiç'teki PYD/YPG ve PKK varlığına son vermek olduğunu ifade ettiğini belirtti.

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Etiketler: Terörle Mücadele, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar
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