Milli Savunma Bakanı Akar, NATO'daki muhataplara, amacın Münbiç'teki PYD/YPG ve PKK varlığına son vermek olduğunu ifade ettiğini belirtti.
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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Batman'daki terör saldırısına ilişkin, terörle mücadelenin en son terörist etkisiz hale getirilene kadar devam edeceğini söyledi.
Milli Savunma Bakanı Akar, NATO'daki muhataplara, amacın Münbiç'teki PYD/YPG ve PKK varlığına son vermek olduğunu ifade ettiğini belirtti.
Ayrıntılar geliyor...
Bakan Akar: Son terörist etkisiz hale getirilene kadar mücadelemiz sürecek
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