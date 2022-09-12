Haber Giriş: 12 Eylül 2022 Pazartesi 16:00Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Bakan Akar: Pençe-Kilit Operasyonu'nda 371 terörist etkisiz hale getirildi
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Pençe-Kilit Operasyonu'nda şu ana kadar 371 teröristin etkisiz hale getirildiğini, 4 binden fazla sığınak ile 2 binden fazla mayın/EYP'nin imha edildiğini açıkladı.
Bakan Akar yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
"371 terörist etkisiz hale getirildi. 400'den mağara ve sığınak temizlendi. Mehmetçik, çok şükür bütün girilemez denilen yerlere girdi.
Mehmetçiğin nefesi terörisitlerin ensesinde. 85 milyon vatandaşımızı bu terör belasından kurtarmakta kararlıyız.
Mehmetçiğin nefesi teröristlerin ensesinde. Teröristlerin ele başları iki gece aynı yerde yatamıyorlar."
Etiketler: Hulusi Akar Pençe Operasyonları Son Dakika Terörle Mücadele
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