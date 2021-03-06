Haber Giriş: 6 Mart 2021 Cumartesi 18:21Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bakan Akar: Mısır'la tarihi, kültürel ortak değerlerimiz var
Milli Savunma Bakanı Akar, "Mısır'la tarihi, kültürel ortak değerlerimiz var. Bunların aktive olmasıyla gelecek günlerde farklı gelişmeler olabilir diye değerlendiriyoruz" dedi.
Milli Savunma Bakanı Akar, Mısır'ın arama faaliyetlerinde Türk kıta sahanlığına saygı göstermesi hakkında, "Bu çok önemli bir gelişme, bunun devam etmesini bekliyoruz." ifadelerini kullandı.
Akar, "Mısır'la tarihi, kültürel ortak değerlerimiz var. Bunların aktive olmasıyla gelecek günlerde farklı gelişmeler olabilir diye değerlendiriyoruz." dedi.
Türkiye-Yunanistan ilişkilerine ilişkin ise Bakan Akar, "Sorunların uluslararası hukuk, diyalog, iyi komşuluk ilişkileri içinde çözümünden yanayız. Müzakerelere açığız." diye konuştu.
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