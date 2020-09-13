Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) komuta kademesi ile geldiği Kaş'ta soruları yanıtladı.

Bakan Akar'ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar:

"Biz diyalogdan yanayız"

18 ada Yunanistan tarafından anlaşmalara aykırı şekilde silahlandırılmış. Bunlar gerginliği tırmandırıyor, karşılıklı diyaloğu yok ediyor. (Yunanistan) Gerginliği artırıcı, tırmandırıcı, provokatif davranışların mutlaka bir tarafa bırakılması lazım. Biz diyalogdan yanayız. Buradaki sorunlarımızın barışçıl yöntemlerle siyasi çözümlere kavuşmasını arzu ediyoruz.

"Gerginliğin özellikle Yunanistan'a bir yararı yok"

Bizim anlayışımıza göre gerginliğin, kışkırtıcılığın, provokasyonun hiç kimseye, özellikle Yunanistan'a bir yararı yok. Güvenilen dağlara karlar yağmadan bizim bir an önce diyalog kapılarını açmamız ve karşılıklı diyalogla problemleri çözmeye çalışmamız lazım.

"Sayın Macron'un politikalarının iflas ettiği açık seçik görülüyor"

Yunan halkının, Macron liderliğindeki girişimlere kapılmaması, Macron'un kendini kurtarma operasyonlarına meze olmaması lazım. Sayın Macron'un politikalarının iflas ettiği açık seçik görülüyor. Bunu örtbas etmek için kendince bazı roller kapmaya çalışmakta.

Yunanistan Cumhurbaşkanının Meis ziyareti

Sanki kutlama için başka ada kalmamış gibi bunlara geliniyor. Bunlar tabii bizleri rahatsız eder.

Oruç Reis gemisinin faaliyetleri

Plan çerçevesinde ileri geri hareketler olacaktır. Oradaki haklarımızdan vazgeçilmesi söz konusu değil.

NATO'daki görüşmeler

Diyalogla, müzakerelerle problemlerimize siyasi çözüm bulmaktan yanayız. Bu çerçevede her türlü girişimi destekliyoruz.

Dördüncü toplantıya ev sahipliği yapmaya hazırız, buyursunlar gelsinler. Haklıyız, görüşmekten çekinmeyiz.

Macron'un ifadeleri

Bu ve benzer söylemler fitne çalışmasıdır. Bu fitne çalışmalarının da asil milletimizin zihninde hiçbir karşılığı yoktur.