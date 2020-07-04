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Bakan Akar, Libya'da Mehmetçik'le bir araya geldi
Milli Savunma Bakanı Akar, Libya'da Mehmetçik'le bir araya geldi, Orta Akdeniz'de görev yapan Türk Deniz Görev Grubu gemisi TCG Giresun'u ziyaret etti.
Akar, "Uluslararası hukuk, adalet neyi gerektiriyorsa bu manada buradayız. Libyalı kardeşlerimizle beraberiz. Bundan da vazgeçmemiz söz konusu değil" dedi.
Akar, Fransız gemisinin taciz edildiği iddialarıyla ilgili de "Askeri değil politik birtakım hesaplar peşinde yapılan kumpaslar. Fransa Türkiye'den özür dilemeli" değerlendirmesini yaptı.
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Etiketler: son dakikaSon Güncelleme: 4 Temmuz 2020 Cumartesi 13:36
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