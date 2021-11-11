Haber Giriş: 11 Kasım 2021 Perşembe 09:15Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bakan Akar Katarlı mevkidaşı ile görüştü
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Katar Savunma Bakanı Halid bin Muhammed el-Atiyye ile bir araya geldi.
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, İstanbul'da gerçekleşen görüşmede, ikili ve bölgesel savunma, güvenlik ile savunma sanayisinde iş birliği konularında görüş alışverişinde bulunuldu.
Görüşmede ayrıca, karşılıklı askeri eğitim iş birliğinin artırılmasına yönelik irade ifade edildi.
Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Katar Savunma Bakanı Halid bin Muhammed el-Atiyye’nin gerçekleştirdikleri görüşmede ayrıca karşılıklı askerî eğitim iş birliğinin artırılmasına yönelik irade ifade edildi.https://t.co/pHJMp3InG2#MSB #HulusiAkar pic.twitter.com/ypEklRliZd— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) November 11, 2021
Etiketler: Milli Savunma Bakanlığı Hulusi Akar Katar
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