Görüşmede ikili ve bölgesel savunma ve güvenlik konularında görüş alışverişinde bulunuldu.

Görüşmede Bakan Akar, Türkiye'nin başta Irak olmak üzere tüm komşularının toprak bütünlüğüne, sınırlarına ve egemenliğine saygı duyduğunu, bundan kimsenin şüphesi olmaması gerektiği söyledi.

Akar, mücadelenin terörle, teröristle olduğunun altını çizdi. Amaçlarının Irak’ın kuzeyinde yuvalanan ve 40 bin insanı katleden ve insanlık suçu işleyen teröristleri etkisiz hale getirmek olduğunu vurguladı.