Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Azerbaycan Savunma Bakanı Zakir Hasanov’un katıldığı Kars'taki Kış 2021 Tatbikatı'nın "Seçkin Gözlemci Günü" töreninde konuşuyor:

Her türlü tehdit ve tehlikeye karşı hazırlıklı olmamız lazım. Çünkü tehdit ve tehlikelerin sadece niceliği değil, niteliği de değişti.

NATO konusundaki bilgi ve tecrübelerimizi paylaşarak Irak Silahlı Kuvvetleri'nin daha etkin hale gelmesi için bize düşenleri yapmaya hazırız.

(Suriye'nin kuzeyi) Orada terör koridoru parçalandı. Bundan sonra da orada terör koridorunun kurulamayacağını herkesin bilmesi lazım.

Yunanistan ile gerilim

Yunanistan'ın gerilimden uzak durması, tehdit dilinden vazgeçmesi, bununla bir yere varamadıklarını görmesi lazım. Tüm tahriklere rağmen biz diyalog istiyoruz.

Türkiye bölgede varlığını ortaya koymasaydı, özellikle Avrupa'ya olacak mülteci akınının nelerle sonuçlanacağını herkesin iyi düşünmesi lazım.

Ayrıntılar geliyor...