Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Libya ziyareti öncesinde, İtalya’nın Sicilya Adası’na geçerek, İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace ve İtalya Savunma Bakanı Lorenzo Guerini ile üçlü görüşmede bir araya geldi.

Augusta Limanı’nda demirli HMS Queen Elizabeth uçak gemisinde gerçekleşen görüşmede, ülkeler arasında savunma ve güvenlik alanındaki ilişkilerle bölgesel konularda görüş alışverişinde bulunuldu.

Akar, toplantının ardından İngiltere Savunma Bakanı Wallace ile de ikili görüşme gerçekleştirdi.

"Görüşmeler yapıcı ve olumlu geçti"

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, toplantıların ardından yaptığı değerlendirmede, görüşmelerin yapıcı ve olumlu geçtiğini belirterek, “Görüştüğümüz konularda karşılıklı anlayış birliği olduğunu büyük bir memnuniyetle müşahede etmiş bulunuyorum" dedi.

Görüşmelerin ardından Bakan Akar Libya’ya gitti.