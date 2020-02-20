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Bakan Akar: İdlib için A, B, C planları hazır
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "İdlib için A, B, C planları hazır. Yeri ve zamanı geldiği zaman uygulanmaya başlar. Rusya ile sıkıntımız yok. Hedefimiz rejim unsurları, hedefimiz ateşkesi sağlamak." dedi.
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Etiketler: son dakikaSon Güncelleme: 20 Şubat 2020 Perşembe 21:16
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