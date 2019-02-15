Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, 55. Münih Güvenlik Konferansı'na katılmak için Almanya'ya gitti.

Bakan Akar, Türkiye, İran ve Rusya'nın Soçi'de gerçekleştirdiği Suriye konulu zirvenin ardından TRT Haber'e açıklama yaptı.

Akar, Türkiye, İran ve Rusya'nın Soçi'de gerçekleştirdiği zirvede iyi çalışmalar yapıldığını vurguladı.

DEAŞ'la Mücadele Uluslararası Koalisyonu Savunma Bakanları Toplantısında Türkiye'nin Suriye politikasını hatırlatan Akar şöyle devam etti:

"Hem Suriye'nin hem bölgenin hem de ülkemizin iyiliğine oradaki barışın, ateşkesin sürmesini, istikrarın devamına ilişkin çalışmalarımızı aralıksız sürdürdük, sürdürmeye de devam edeceğiz."

"Güvenli bölgede sadece Türkiye olmalıdır"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ABD Başkanı Donald Trump’ın telefon görüşmelerinde Suriye’de güvenli bölge oluşturulması konusunda fikir birliğine vardığını anımsatan Akar, şöyle konuştu:

"Fırat’ın doğusundaki 440 kilometrelik sınır hattında oluşturulacak güvenli bölgenin emniyetinin koalisyon tarafından sağlanması uygun ve yeterli olmayacaktır. Güvenli bölge sadece Türkiye için değil, evlerini terk etmek zorunda kalan Suriye mültecilerin vatanlarına güvenli şekilde dönmeleri için de önemlidir. Güvenli bölgede sadece Türkiye olmalıdır."

Akar, Türkiye'nin güneyi sınırları boyunca bir terör koridoru oluşturulmasına asla izin verilmeyeceğini de tekrarladı.

Türkiye’yi batıdan uzaklaştığına yönelik iddiaları hatırlatan Akar, "Türkiye batıdan uzaklaşmadı, NATO başta olmak üzere tüm sorumluluklarını eksiksiz yerine getirmeye devam ediyor." dedi.

Konferansa 35 hükümet ve devlet başkanı katılıyor

3 gün sürecek konferans boyunca yaklaşık 4 bin 400 polis görev yapacak 200 asker de polise destek verecek.

Konferansa 35 hükümet ve devlet başkanı katılıyor. 50'den fazla ülkeden ise Dışişleri ve Savunma Bakanları konferansta yer alıyor.

Kaynak: TRT Haber, AA