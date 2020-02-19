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Bakan Akar: Gözlem noktalarının geri çekilmesi kesinlikle söz konusu değil
[Fotoğraf: AA ]
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Suriye'de gözlem noktalarının geri çekilmesi kesinlikle söz konusu değil, saldırı olursa misliyle karşılık verilecek" dedi.
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Akar, "Rejim havadan ve karadan saldırılar düzenliyor, okulları hastaneleri vuruyor. Akan kanın durdurulması öncelikli amacımız. Suriye'de gözlem noktalarının geri çekilmesi kesinlikle söz konusu değil, saldırı olursa misliyle karşılık verilecek" dedi.
Etiketler: suriye son dakika msb idlib hulusi akarSon Güncelleme: 19 Şubat 2020 Çarşamba 11:33
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