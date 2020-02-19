Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Akar, "Rejim havadan ve karadan saldırılar düzenliyor, okulları hastaneleri vuruyor. Akan kanın durdurulması öncelikli amacımız. Suriye'de gözlem noktalarının geri çekilmesi kesinlikle söz konusu değil, saldırı olursa misliyle karşılık verilecek" dedi.