Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, yerli ve milli sanayi hamlesinin devam ettiğini söyledi.

Akar, "Türkiye olarak teknolojik gelişmelere kayıtsız kalamayız. Bulunduğumuz coğrafya yerli ve milli sanayiye sahip olmamızı kritik ürün ve hizmetleri yerli sanayimiz tarafından ve milli kaynaklarla karşılanmasını zorunlu kılmaktadır." ifadelerini kullandı.

Yurtdışından temin edilen 589 kalem malzemenin yerlileştirme çalışmalarının başladığını açıklayan Akar sözlerini şöyle sürdürdü;

Stratejik işbirliği anlaşmaları ile askeri açından önem arzeden ve yurtdışından temin edilen hammade, malzeme ve sistemlerin yurtiçinden karşılanması için yerli tedarikçilerle olan uzun vadeli işbirliği yapılmasını da amaçlıyoruz. Bu kapmsada 48 firma ile toplam 589 kalem malzemenin yerlileştirme çalışmalarına başladık." diye konuştu.

Kaynak: TRT Haber