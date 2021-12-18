Haber Giriş: 18 Aralık 2021 Cumartesi 18:39Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bakan Akar, Etiyopyalı mevkidaşı Belay ile görüştü
[Fotoğraf: AA]
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Etiyopya Savunma Bakanı Abraham Belay ile bir araya geldi.
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, İstanbul'da yapılan görüşmede ikili, bölgesel savunma ve güvenlik alanlarında görüş alışverişinde bulunuldu.
Etiketler: Hulusi Akar Etiyopya
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