Milli Savunma Bakanı Akar, resmi ziyaretlerde bulunmak üzere Bosna Hersek'e gitti.

[Fotoğraf: AA]

Bakan Akar, başkent Saraybosna'da, ilk olarak Bosna Hersek'in ilk Cumhurbaşkanı Aliya İzzetbegoviç'in kabrinin de bulunduğu Kovaçi Şehitliği'ni ziyaret etti.

[Fotoğraf: AA]

Akar, Meçhul Asker Anıtı'na ve Aliya İzzetbegoviç'in mezarına çelenk bırakarak dua etti.

Askeri törenle karşılandı

Akar ardından Bosna Hersek Savunma Bakanlığı'na hareket etti.

Savunma Bakanı Podzic tarafından askeri törenle karşılanan Akar, tören kıtasını selamladı.

[Fotoğraf: AA]

Askeri bandonun iki ülke ulusal marşlarını çaldığı törenin ardından Akar ve Podzic, önce baş başa görüştü, ardından heyetler arası görüşmelere başkanlık etti.