Haber Giriş: Kaynak: AA
Askeri birliklerin ihtiyaçları aralıksız karşılanıyor
[Fotoğraf: AA]
Milli Savunma Bakanı Akar, "COVID-19 ile mücadele kapsamında birlik, karargah ve kurumlarımızın ihtiyaçları aralıksız karşılanıyor. Sadece dün ve bugün 640 bin adet maske, 15 bin adet tulum ve 1 ton dezenfektan sevk edildi" dedi.
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Bakanlığın Twitter hesabından yaptığı açıklamada, dün ve bugün askeri kurumlara 640 bin adet maske, 15 bin adet tulum ve 1 ton dezenfektanın sevk edildiğini belirtti.
Bakan Akar, bu ikmal faaliyetlerinin her gün düzenli olarak gerçekleştirildiğini anlattı.
[Fotoğraf: AA]
Etiketler: son dakika covid-19 ile mücadele birlik bakan akarSon Güncelleme: 3 Nisan 2020 Cuma 18:31
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