Haber Giriş: 24 Mayıs 2022 Salı 13:05Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Bakan Akar beraberindeki komutanlarla sınır hattına gitti
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Pençe Kilit operasyonunda teröristlerin hain saldırısında üç askerin şehit olmasının ardından bölgedeki karadan ve havadan operasyonlar devam ediyor. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, beraberinde komutanlarla sınır hattına gidiyor.
Milli Savunma Bakanlığı, Pençe Kilit operasyonunda çıkan çatışmada 3 askerin şehit olduğunu, 4 askerin yaralandığını açıkladı.
Bakanlık kaynaklarından edinilen bilgiye göre, olumsuz hava şartlarına rağmen bölgede operasyonlar karadan ve havadan devam ederken Bakan Akar beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Avsever ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ile sınır hattına gitti.
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