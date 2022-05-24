Milli Savunma Bakanlığı, Pençe Kilit operasyonunda çıkan çatışmada 3 askerin şehit olduğunu, 4 askerin yaralandığını açıkladı.

Bakanlık kaynaklarından edinilen bilgiye göre, olumsuz hava şartlarına rağmen bölgede operasyonlar karadan ve havadan devam ederken Bakan Akar beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Avsever ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ile sınır hattına gitti.