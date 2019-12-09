Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, AA Editör Masası'na konuşuyor.

Akar'ın konuşmasından öne çıkan başlıklar şöyle:

- NATO, Türkiye ile daha güçlü ve daha anlamlıdır. Türkiye'nin sorgulanması anlamsızdır. NATO ortamında ülkemizin hak ve menfaatlerine ilişkin birtakım iddialar ortaya koyduğumuzda bu, NATO'ya karşı bir tavır olarak algılanmamalı.

- Biz YPG ve Baltık planlarının aynı anda kabul edilmesini istedik.

- YPG'nin PKK'dan hiçbir farkı yoktur. Bundan vazgeçmemiz söz konusu değildir. YPG teröristtir, bütün dünya bunu böyle bilecek. YPG teröristtir, PKK'nın Suriye koludur. Bunu asla değiştirmek gibi bir şey söz konusu değildir. Gayri resmi toplantılarda bütün milletler istisnasız haklısınız diyor. YPG'nin PKK'nın bir uzantısı olduğunu herkes anlıyor. Fakat politik sebeplerden dolayı herkes bunu dillendirmiyor.

- Güney sınırlarımız NATO'nun da güney sınırları demektir. Dolayısıyla güney sınırlarımızı korurken bu NATO ve Avrupa'nın da güvenliği içindir. NATO'daki isteklerimiz, milli menfaatlerimizle ilgili şeyler. Bu aşırı olmayan, makul isteklerimizden geri dönmek söz konusu değil.

- (Libya'nın Atina Büyükelçisi'nin sınır dışı edilmesi) Bir acizlik, zafiyet olduğunu değerlendiriyoruz. Sonucu etkilemeyecek. Ne Türkiye'nin kendi hak ve hukukunun ne Kıbrıslı kardeşlerimizin hak ve hukukunun çiğnenmesine müsaade edeceğiz. Herhangi bir şekilde oldubittiye göz yummayacağız, izin vermeyeceğiz ve Türkiye'nin içinde olmadığı çözüm yollarının da hiçbir şekilde geçerli olmayacağını herkesin bilmesini istiyoruz. Libya Mutabakatı, hiçbir komşumuza karşı değil, iki egemen ülke Libya ve Türkiye'nin hak ve menfaatlerinin kollanması için yapılmıştır. Bu konuda sükunet, sabır, akıl ve mantıkla olaylara yaklaşmayı, uluslararası hukuka uygunluğu tavsiye ediyoruz. Bu mutabakatın tamamen uluslararası hukuka uygun olduğunu altını çizerek belirtmek istiyorum.

- Türkiye'nin içinde olmadığı planlar yürümez, çünkü garantör ülkeyiz. (Doğu Akdeniz) Sorunun çözümü için tüm tarafları masaya davet ediyoruz.

Barış Pınarı Harekatı

- Sonuç itibarıyla teröristlerin tamamını çıkmadığını görüyoruz. Harekat alanı cephesinde çok ciddi tacizler var. Hem doğu hem batı cephesindeki tacizlere karşı meşru müdafaa hakkımızı kullanıyoruz. Tacizlerin azaldığını görüyoruz. Barış Pınarı Harekatı'nda şu anda, 145 kilometre genişliğinde, 30 kilometre derinliğinde bir alanın tamamına yakını bizim kontrolümüz altında.

- Bizim tek hedefimiz teröristler. Hiçbir şekilde PKK/YPG Kürt kardeşlerimizi temsil edemez. Etnik ayrım yapmıyoruz, kiliseye de camiye de yardım ediyoruz. Bölgede hayatı normale döndürmeye çalışıyoruz.

- Gallup'un verilerine göre, Rakka ve Haseke'de yerel halkın Barış Pınarı Harekatını destekleme oranı yüzde 57.

- Suriye Milli Ordusu terörist değil, bizimle omuz omuza bölgedeki teröristleri etkisiz hale getirmek, topraklarını terörist işgalinden kurtarmak için çalışıyor.

- Bizde kesinlikle kimyasal silah yok, etnik, dini ayrımcılık yok. Tarihimizden süzülüp gelen milli, manevi, mesleki değerlere sahip bir orduyuz. Bize kimyasal silah verseniz eğitimimiz, hazırlığımız, atma vasıtamız yok. Dolayısıyla insanlık suçu bu hususla uzaktan yakından ilgimiz yok. Sahada yenilenler çaresizlik içinde. Yalanla, iftirayla kendilerini kurtarmaya çalışıyorlar. Mehmetçiğin başarısı altında ezildiler.

- Irak'ın kuzeyinde terör örgütünün inlerini başlarına yıkmak için faaliyetlerimiz sürüyor. Pençe harekatlarıyla teröristlerin kış tertiplenmesine geçmemeleri için yapmamız gereken ne varsa onları yaptık.

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