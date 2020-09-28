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Bakan Akar: Azerbaycanlı kardeşlerimizin yanlarındayız
[Fotoğraf: AA]
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Azerbaycanlı kardeşlerimizin öz topraklarını savunmasında yanlarındayız." dedi.
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ermenistan-Azerbaycan cephe hattında, Ermeni güçlerin Azerbaycan sivil yerleşim birimlerine ateş açmasına ilişkin "Ermenistan derhal saldırılarını durdurmalı, yurt dışından getirdikleri paralı askerleri, teröristleri geri göndermelidir." ifadelerini kullandı.
Bakan Akar sözlerini şöyle sürdürdü;
Ermenistan, işgal ettiği Azerbaycan topraklarını boşaltmalıdır. Böylece ateşkesin, barışın, istikrarın önü açılmalıdır.
Etiketler: son dakikaSon Güncelleme: 28 Eylül 2020 Pazartesi 13:44
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