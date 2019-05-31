Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar İdlib'de rejimin saldırıları ile ilgili, "Türk ve Rus Genelkurmay Başkanları son durumu konuştular. Biz oradaki sırumluluklarımız neyse onu yapıyoruz" ifadelerini kullandı.
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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İdlib'de rejimin saldırıları ile ilgili "Ateşkes ve istikrarın sağlanması için büyük bir mücadele veriyoruz" dedi.
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar İdlib'de rejimin saldırıları ile ilgili, "Türk ve Rus Genelkurmay Başkanları son durumu konuştular. Biz oradaki sırumluluklarımız neyse onu yapıyoruz" ifadelerini kullandı.
Ayrıntılar geliyor...