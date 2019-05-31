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Bakan Akar: Ateşkes ve istikrarın sağlanması için büyük bir mücadele veriyoruz

31 Mayıs 2019 Cuma 18:54 - Son Güncelleme 31 Mayıs 2019 Cuma 19:04

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İdlib'de rejimin saldırıları ile ilgili "Ateşkes ve istikrarın sağlanması için büyük bir mücadele veriyoruz" dedi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar İdlib'de rejimin saldırıları ile ilgili, "Türk ve Rus Genelkurmay Başkanları son durumu konuştular. Biz oradaki sırumluluklarımız neyse onu yapıyoruz" ifadelerini kullandı. Ayrıntılar geliyor... Etiketler: hulusi akar idlib

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