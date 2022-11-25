İşte Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın açıklamalarından öne çıkanlar:

Bugüne kadar icra ettiğimiz tüm operasyonlarda olduğu gibi birçok noktada icra edilen Pençe Kılıç Harekatı da göstermiştir ki TSK üstün operasyonel kapasiteye sahip, dünyanın sayılı ordularından biridir. Bu seviyeye ulaşmamızda başta şehit ve gazilerimiz olmak üzere personelimizin kahramanlık ve fedakarlıklarının yanı sıra yerli ve milli savunma sanayiimizin geliştirdiği üstün teknoloji ürünü harp silah araç ve gereçlerinin önemi açıkça görülmüştür.

Destek ve teşvikleriyle yüzde 80’ler seviyesine ulaşan yerli ve milli savunma sanayiimiz artık TSK’nın ihtiyaçlarını karşılamanın yanı sıra dost ülkelerin savunma ihtiyaçlarına karşılık verebilecek duruma gelmiştir çok şükür. Amacımız Türkiye Yüzyılı doğrultusunda savunma sanayimizi küresel ölçekte etkin, yerli ve yenilikçi bir anlayışla en üst seviyeye taşımaktır. Bu nedenle milli istikbal mücadelesi olarak gördüğümüz yerli ve milli savunma sanayimizi daha ilerilere taşımak için kamu, vakıf, özel sektör kuruluşlarımız ve üniversitelerimizle tam bir uyum ve sinerji içerisinde çalışmalarımızı sürdürmekteyiz.

Sayın Cumhurbaşkanım, günümüzdeki savunma ve güvenlik konseptinde yerli ve milli savunma sanayiinin geliştirilmesinin yanı sıra dost ülkelerle iş birliği ve dayanışma da son derece önemlidir. Bu açıdan dünyada çok yönlü ve etkin bir diplomasi ortaya koyan Tükiye birlikte çok daha güçlüyüz anlayışı doğrultusunda dost ve müttefik ülkelerle başta savunma sanayii olmak üzere hemen her alanda güçlü iş birlikleri kurmaktadır. Bu anlayışla inşa edilen ve bugün denize indirilen PN'nin Pakistan Deniz Kuvvetleri’ne uzun yıllar hizmet edeceğine önümüzdeki dönemdeki ilişkilerimizi çok daha derinleştirileceğine yürekten inanıyorum. Aynı şekilde Deniz Kuvvetleri’miz için inşa edilen Akhisar ve Koçhisar açık deniz karakol gemilerimize de donanmamızın hareket kabiliyeti daha da artacak böylelikle denizlerimizdeki hak ve menfaatlerimzi çok daha güçlü bir şekilde koruyacağız. Söz konusu projelerin başarıyla yürütülmesinde emeği geçen herkese teşekkür ediyor başarılarının ve gayretlerinin devamını diliyorum."

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