Haber Giriş: 3 Şubat 2021 Çarşamba 10:41Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Bakan Akar: Almanya ile savunma alanında somut adımlar atılabilir
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Almanya ile Türk Silahlı Kuvvetlerinin ihtiyacı olan çeşitli silah sistemleri, araç, gereç ve yedek parçalar konusunda çok sıkı iş birliğimiz var. Önümüzdeki dönemde bu manada olumlu gelişmeler bekliyoruz" dedi.
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Almanya Savunma Bakanı Annegret Kramp Karrenbauer ile gerçekleştirdiği ve iki saati aşan görüşmeyle ilgili açıklamalarda bulundu.
Alman Bakan ile görüşmesinde Türkiye ve Almanya arasındaki savunma sanayinde iş birliği konularının gündeme gelip gelmediği sorusu üzerine Akar, "Almanya ile Türk Silahlı Kuvvetlerinin ihtiyacı olan çeşitli silah sistemleri, araç, gereç ve yedek parçalar konusunda çok sıkı iş birliğimiz var. Önümüzdeki dönemde bu manada olumlu gelişmeler bekliyoruz" diye konuştu.
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Etiketler: Hulusi Akar Milli Savunma Bakanlığı
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