Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Almanya Savunma Bakanı Annegret Kramp Karrenbauer ile gerçekleştirdiği ve iki saati aşan görüşmeyle ilgili açıklamalarda bulundu.

Alman Bakan ile görüşmesinde Türkiye ve Almanya arasındaki savunma sanayinde iş birliği konularının gündeme gelip gelmediği sorusu üzerine Akar, "Almanya ile Türk Silahlı Kuvvetlerinin ihtiyacı olan çeşitli silah sistemleri, araç, gereç ve yedek parçalar konusunda çok sıkı iş birliğimiz var. Önümüzdeki dönemde bu manada olumlu gelişmeler bekliyoruz" diye konuştu.

Ayrıntılar geliyor…