İşte Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın açıklamalarından öne çıkanlar:

"Pençe-Kilit Harekatı kapsamında 491 terörist etkisiz hale getirildi. Terör koridoruna müsaade etmedik, etmeyeceğiz.

DEAŞ ile göğüs göğse savaşan tek ordu TSK. Ve 4 bin 500 teröristi etkisiz hale getiren ordu Türk ordusu.

Muhataplarımızın; Rusya ABD ve diğer ülkelerin, bizimle yaptıkları mutabakat muhtıraları var. Buradaki sözlere uymaları gerektiğini hatırlatıyoruz.

Harekatlarda tek amacımız ülkemizin hak ve hukukunu korumak. Ne yapmamız gerekiyorsa yeri ve zamanı geldiğinde TSK bugüne kadar olduğu gibi gereğini yapmaya devam edecek.

Komşumuz Yunanistan ile münasebetlerimizde biz gerçekten sabırlı, uluslararası hukuka uygun, gerçekten barış için ne yapılması gerekiyorsa diyalog içinde her zaman tekliflerimizi ortaya koyuyoruz. Aramızdaki problemleri diyalog yoluyla çözelim. Yapılan tüm yanlışlara rağmen biz sabırla barışçıl yöntemlerle bunların çözüleceğine inanıyoruz. Bizim diyalog çağrımız zafiyet değildir, korku değildir."

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