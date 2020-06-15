MHP Genel Başkanı Bahçeli'nin açıklamalarından öne çıkan başlıklar:

Türkiye'nin terörle mücadele kararlılığı, zulüm ve ihanete aman vermeyen milli karakteri taviz ve tavsama göstermeden icra ve ifa ediliyor.

Türki milleti terörle yaşamaya asla alışmayacak, menfur eylemlere göz yummayacak, melun saldırıları alttan almayacaktır.

Ülkemizin farklı noktalarından protesto yürüyüşü başlatan HDP'lilerin ve lekeli destekçilerinin ateşle oynadıkları açık.

Libya’da önümüzü kesmek için uğraşanlar kaybedeceklerdir.