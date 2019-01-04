MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, parti teşkilatlarına genelge gönderdi.

Devlet Bahçeli, Milliyetçi Hareket Partisi'nin 4 Mayıs 2018 tarihinde imza altına alınan Cumhur İttifakı Protokolü'ne sadık ve bağlı olduğuna söyledi.

Bahçeli, ayrıca Cumhur İttifakıyla ilgili, "Bu ittifak sıradan bir birliktelik, çıkar merkezli bir oluşum, siyasi dürtülere teslim olmuş bir yapı, küçük hesaplara tamah ve tevessül eden kaygan ve kaypak bir ortaklık değildir." dedi.

Devlet Bahçeli, partiyi karalamaya, siyasi tutumu sulandırmaya, adayları yıpratmaya kasten teşebbüs edenler hakkında adli ve hukuki müracaatların hızlı şekilde gerçekleştirileceğinin altını çizdi.

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