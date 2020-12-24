MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Ankara'da partisinin İl Başkanları Toplantısı'nda konuşuyor.

"Ciddiyetsiz ve itibarsız bir teklif"

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in masa teklifine şu sözlerle tepki gösterdi.

"Bizim açımızdan ciddiyetsiz ve itibarsız bir teklif."

"Kararı tanımıyoruz, milli vicdanda hükümsüzdür"

Bahçeli, AİHM'in Demirtaş kararıyla ilgili 'Kararı tanımıyoruz, milli vicdanda hükümsüzdür. HDP açılmamak üzere kapatılsın dedik, bu kararımızın arkasındayız. Hazine yardımlarının terör örgütüne gitmesini istemiyoruz" dedi.

Ayrıntılar geliyor...