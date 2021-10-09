Haber Giriş: 9 Ekim 2021 Cumartesi 13:04Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Bahçeli'den Boğaziçi tepkisi: Hain planları temsil ediyorlar, öğrenci değiller
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Boğaziçi Üniversitesi'nde yaşananlarla ilgili, "Üniversite yönetimlerine meydan okuyan bir güruh Türk gençliğini değil, hain planları temsil ediyor, öğrenci değiller" sözleriyle tepki gösterdi.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Ankara'da düzenlenen "Türk Gençliği Büyük Kurultayı"nda konuşuyor.
Devlet Bahçeli, Boğaziçi Üniversitesi'nde yaşananlarla ilgili tepkisini şu sözlerle dile getirdi:
"Üniversite yönetimlerine meydan okuyan bir güruh Türk gençliğini değil, hain planları temsil ediyor, öğrenci değiller. Yurt bahanesiyle yapılan eylemler terör bağlantılı."
Bahçeli, "ABD Temsilciler Meclisi terörist görmek istiyorsa yanaşmalarına baksın" dedi.
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Etiketler: Boğaziçi Üniversitesi Devlet Bahçeli
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