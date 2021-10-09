MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Ankara'da düzenlenen "Türk Gençliği Büyük Kurultayı"nda konuşuyor.

Devlet Bahçeli, Boğaziçi Üniversitesi'nde yaşananlarla ilgili tepkisini şu sözlerle dile getirdi:

"Üniversite yönetimlerine meydan okuyan bir güruh Türk gençliğini değil, hain planları temsil ediyor, öğrenci değiller. Yurt bahanesiyle yapılan eylemler terör bağlantılı."

Bahçeli, "ABD Temsilciler Meclisi terörist görmek istiyorsa yanaşmalarına baksın" dedi.

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