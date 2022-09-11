Milliyetçi Hareket Partisi Lideri Devlet Bahçeli, partisince düzenlenen "2023’e Doğru: Aday Belli, Karar Net" temalı açık hava toplantıları kapsamında Gökdere Meydanı'nda konuştu.

İşte Bahçeli'nin açıklamalarından öne çıkanlar:

"Kim hangi oyunu oynarsa oynasın, kim hangi tuzağı kurarsa kursun; ayrılmayacağız, ayrışmayacağız. Aramızda ayrık otu çok, barındırmayacağız. Bir hakkın bil hakkın saflarımızı sıkı sıkı tutacağız. El ele, gönül gönüle, kızıl elmaya doğru ilerleyeceğiz. Yılmayacağız, yıkılmayacağız. Mutlaka Allah'ın izniyle başaracağız.

Cumhurbaşkanı adayımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dır. İstikrar sürsün, Türkiye büyüsün amacındayız. Zalimlere karşı aynı siperdeyiz. Zillete karşı aynı mevzideyiz. Hainlere karşı aynı cephede, Türkiye düşmanlarına karşı aynı çizgideyiz. Biriz, diriyiz, hep birlikte Türkiye’yiz. Büyük Türk milletiyiz.

HDP'ye bakanlık vermek, teröristlerin tıpkı belediyeler gibi bakanlıklara yerleşmesi demektir. PKK'nın devlete tutunması, ihanetin ve melanetin konuşlanması demektir.

Zillet ittifakının cumhurbaşkanı adayını 6+1 formatlı masa değil, dış güçler belirleyecektir. Biden'dan onay almadan 'adayımız budur' diyemezler.

Son 4 yılda parlamenter sistem olsaydı yıkılan hükümetler, erken seçimler, istikrarsızlık ve huzursuzluk öne çıkar, maalesef kaybolan yıllara yenileri ilave edilirdi.

(Yunanistan) Bu ülke yönetimi ayağımızın altında dolaşmaktan, damarımıza basmaktan vazgeçmelidir, taciz ve tahriklerine derhal son vermelidir."

Ayrıntılar geliyor...