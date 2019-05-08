MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin Meclis Grup Toplantısında açıklamalarda bulundu.

Yüksek Seçim Kurulunun (YSK) İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminin yenilenmesi kararına değinen Bahçeli, YSK’nın adaletli bir kararla milletin yüreğine su serptiğini söyledi.

Bahçeli, "YSK’nın kararını karalamak, kurul üyelerine çete üyesi demek kirli bir ağız, sakat bir zihniyet." dedi.

"Cumhur İttifakı'nın toplam oyu yüzde 60,42 düzeyindedir"

MHP ile AK Parti arasında sorun varmış gibi yazılıp çizildiğini belirten Bahçeli, "MHP’nin AK Parti’nin altını oyduğunu ahlaksızca söylediler. Cumhur İttifakı’nın 31 Mart’ta toplam oyu yüzde 60,42 düzeyindedir." diye konuştu.

31 Mart'tan sonra Cumhur İttifakı'nın kommasını arzulayan çevrelere adeta bir cesaret geldiğini belirten Bahçeli, Cumhur İttifakı'nın Türk milletinin ta kendisi olduğunu ifade etti.

"Yükselen döviz kuru neyin mesajlarıdır?"

Bahçeli, "YSK’nın İstanbul seçimlerini görüşmeye başladığı andan itibaren yükselen döviz kuru neyin mesajlarıdır?" dedi.

"İlk oyu ben vermezsem namerdim"

Bahçeli, "Yargıya 'çete' diyen, sözde bir partinin genel başkanı sıfatını taşıyan ve milletvekili olan, sana sesleniyorum: Gel dokunulmazlığın kaldırılması için talep ver, ilk oyu ben vermezsem namerdim." ifadelerini kullandı.

"MHP'nin politikasına da hiç olmazsa saygı duysun"

Abdullah Gül’ün açıklamalarına değinen Bahçeli, şunları söyledi:

"Eski Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün twitter'deki mesajını okudum. 367 ile ilgili olarak o dönemin Yargıtay Başsavcısı ile aynı çukura girmeleri inandırıcı değildir. 367 tezini ortaya koyup, kendi cumhurbaşkanlığını engellemeye çalışan bir zatın görüşünü şimdiki ile ilişkilendirerek 'iki üzüntü yaşadığını' söylemesi doğru değildir. 367 riskini 71 milletvekili ile aşan, kendisinin cumhurbaşkanı olması için 3. turu deneyen bir siyasi partinin Genel Başkanı olarak söylüyorum: AKP'ye vefasızlık yapıyor ama MHP'nin politikasına da hiç olmazsa saygı duysun"

Kaynak: TRT Haber/AA