Haber Giriş: 18 Mart 2021 Perşembe 13:10Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bahçeli yeniden genel başkan seçildi
[Fotoğraf. AA]
MHP 13. Olağan Kurultayı'nda Osmaniye Milletvekili Devlet Bahçeli, genel başkanlığa yeniden seçildi.
Ankara Spor Salonu'nda gerçekleştirilen MHP 13. Olağan Kurultayı'nda partinin kayıtlı 1200 üst kurul delegesi, kurulan 29 sandıkta Genel Başkanlık seçimi için oylarını kullandı.
İlçe Seçim Kurul yetkilileri oy kullanma işleminin saat 13.00'te bittiğini duyururken, oy sayım işlemi tamamlandı. Devlet Bahçeli yeniden genel başkan seçildi.
Kurultay'da Osmaniye Milletvekili Devlet Bahçeli genel başkanlık için tek aday gösterilmişti.
Etiketler: Devlet Bahçeli MHP
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