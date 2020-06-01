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Bahçeli: Türkiye'yi erken seçime sürükleme kara propagandasına kulak asılmayacak
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Türkiye'yi erken seçime sürükleme kara propagandasına kulak asılmayacak, milletvekili seçimleri 2023 Haziran'da yapılacaktır." dedi.
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Etiketler: son dakikaSon Güncelleme: 1 Haziran 2020 Pazartesi 20:23
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