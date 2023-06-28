Bahçeli: Siyasi istikrar merkezi yönetimde sağlamışsa yerel seçimlerde de bu gerçekleşmeli

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Alparslan Türkeş’in mezarını ziyaretinin ardından açıklamalarda bulundu.

Bahçeli'nin açıklamalarından satır başları şu şekilde:

"Siyasi istikrar merkezi yönetimde sağlamışsa yerel seçimlerde de bu gerçekleşmelidir.

Mademki Türkiye siyasi istikrara kavuşmuştur bu siyasi istikrarın siyasi partilerde de kendisini hissettirmelidir.

Siyasi partiler kendilerini yerel seçimlere hazırlamalıdır.

Olgun, karşılıklı saygı içinde kongrelerini tamamlayarak demokrasimize seviye kazandırmalıdır.



Rusya’da bir Rus ruleti oynanmıştır. Bu rulet Putin’in kazanmasıyla son bulmuştur. Dünyada barışa sevgiye saygıya ihtiyaç vardır."