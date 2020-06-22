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Bahçeli: Sisi'nin açıklamaları Libya'daki siyasi çözüm arayışlarını riske atıyor
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Mısır Cumhurbaşkanı Sisi'nin açıklamaları Libya'daki siyasi çözüm arayışlarını riske atmaktır." dedi.
MHP Genel Başkanı Bahçeli'nin açıklamalarından öne çıkan başlıklar:
Türkiye ve tüm dünya, yeni tip koronavirüs salgınıyla uğraşırken, sınırlarımızın paralel ve mücavir bölgelerinde yıkım müteahhitliğine heveslenmek, bölücü müzakerelere meyletmek, sakat ve skandal bir tertiptir.
Ülkemizin yapıcı, iyi niyetli, dengeli ve iş birliğine açık tavrını inkar edip, gerçek dışı beyanlarla kriz çıkarmaya çalışan Fransa, Libya’da kaybettiği mevzilerin sonuçlarıyla kıvranmakta, kontrolü kaybetmektedir.
Ayrıntılar geliyor...
Etiketler: bahçeli MHP Genel başkanı devlet bahçeliSon Güncelleme: 22 Haziran 2020 Pazartesi 14:55
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