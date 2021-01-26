Haber Giriş: 26 Ocak 2021 Salı 10:49Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bahçeli: Saldırılarla MHP arasında bağ kurmak zorlama bir isnattır
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Bazı gazeteci ve siyasetçilere yönelik son zamanlarda vasat bulan saldırılarla milliyetçi-ülkücü hareket arasında bağ kurmak zorba ve zorlama bir isnattır." dedi.
Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin TBMM Grup Toplantısına katılarak konuşma yaptı.
Bahçeli'nin konuşmasından öne çıkanlar:
"Bazı gazeteci ve siyasetçilere yönelik son zamanlarda vasat bulan saldırılarla milliyetçi-ülkücü hareket arasında bağ kurmak zorba ve zorlama bir isnattır"
"Gündeme gelmek için kendilerine saldırı organize edenler veya sudan sebeplerle ve kişisel anlaşmazlıklarla husumet çemberine sıkışanlar, tavsiyem odur ki suç ve suçluyu uzaklarda araştırmasınlar"
Ayrıntılar geliyor...
Etiketler: Son Dakika MHP Devlet Bahçeli
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