MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında konuştu.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, sözde Donetsk ve Luhansk Halk Cumhuriyetleri'ni tanıma kararı aldı. Ayrıca, Rus ordusuna gerektiğinde Donbas'a operasyon yapma yetkisi verdi.

'Rusya'nın hamlesi yangına körükle gitmektir'

MHP Genel Başkanı Bahçeli, Rusya'nın bu kararıyla ilgili şunları söyledi:

"Putin’in bu bölgelerin bağımsızlığına resmen olur vermesi yangına körükle gitmekten başka bir anlam taşımamıştır.Ukrayna'nın toprak bütünlüğüne saygı duyulmalıdır. Savaş yanlıştır, Rusya'nın sorumluluğu fazladır."

[Rusya’nın Donetsk ve Luhansk’ı tanıması]

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: Putin’in bu bölgelerin bağımsızlığına resmen olur vermesi yangına körükle gitmekten başka bir anlam taşımamıştır. pic.twitter.com/jYgaxXJNdB — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) February 22, 2022

"Rusya ve Ukrayna araındaki muhtemel savaşı doğru bulmuyoruz"

MHP olarak Rusya ve Ukrayna arasında muhtemel savaşı doğru bulmadıklarını belirterek, "Diplomasi ve diyaloğun tek çıkar yol olduğuna inanıyoruz. Savaş çığırtkanlığı yapan ülkelerin asla iyi niyetli olmadığının kanaatindeyiz" dedi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: MHP olarak Rusya-Ukrayna arasında muhtemel bir savaşı kesinlikle doğru bulmuyoruz. Diplomasi ve diyaloğun tek çıkar yol olduğuna inanıyoruz. Savaş çığırtkanlığı yapan ülkelerin asla iyi niyetli olmadığının kanaatindeyiz.https://t.co/beacOHDcKa pic.twitter.com/c499snig35 — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) February 22, 2022

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