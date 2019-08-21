MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, yazılı açıklama yaptı. Bahçeli'nin açıklamasından öne çıkan başlıklar şöyle:

- Belediye imkanlarını Mehmetçik katillerine sunmanın, Anayasa ve kanunları yok saymanın, sandıktan çıkan oy ve desteği yanlışa yormanın ahlaken ve hukuken bedeli herkes için bir ve aynıdır.

- Yanlış hesap devletin ve milletin varoluş azminden dönmüştür. Olması gereken de budur.

- PKK'nın ucuz aparatı HDP'nin zehirli niyetleri bir kez daha duvara toslamıştır.

- Buralar eş başkanlık sistemiyle Kandil'e bağlanmıştır.

- Devletin olmadığı yerde demokrasi hükümsüzdür.

- Devletin kaynaklarını, milletin kazanımlarını teröristlere ğeşkeş çekenler pişman edilmeli.

- Irak'ın kuzeyinde icra edilen Pençe Operasyonu ile eş zamanlı ve koordineli şekilde yürütülen geniş çaplı Kıran Operasyonu sayesinde terörün köküne kıran girecektir.

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