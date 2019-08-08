MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, düzenlediği basın toplantısında gündemi değerlendirdi.

Bahçeli, ABD ile varılan güvenli bölge mutabakatının memnuniyet verici olduğunu söyledi.

Suriye'de 30-35 kilometre derinlikte kurulacak bir güvenli bölgenin yalnızca Türkiye’yi değil bölgeyi de güvenceye kavuşturacağını ifade eden Bahçeli, güvenli bölgenin Türkiye’nin haklı ve meşru taleplerine göre tesis edilmesi gerektiğini söyledi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: 30-35 kilometre derinlikte kurulacak bir güvenli bölge sadece Türkiye’yi değil, bölgeyide güvence altına alacaktır.https://t.co/goXhJQIGYZ pic.twitter.com/w3pkEb2ZEb — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) August 8, 2019

Bahçeli, "Güvenli bölge, PKK-YPG'nin güvenliğini değil Türkiye'nin güvenliğini muhafaza etmelidir. ABD, müttefiklik ahlakıyla çelişmemelidir." dedi.

Bahçeli, "ABD Türkiye'yi anlamalı, sevmiyorsa da saygı duymalı. Terör örgütüyle arasına mesafe koymalı. Onurlu devletin medet umması akıl, adalet ve ahlakın tümden inkarıdır." ifadelerini kullandı.

Kaynak: TRT Haber