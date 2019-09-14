MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Erzincan'da halka hitap etti.

MHP Genel Başkanı Bahçeli'nin açıklamalarından öne çıkan başlıklar:

-Türkiye terörle mücadele gücüne güç kattıkça, bununla birlikte tavizsiz mesafe aldıkça çocukları dağa kaçırılan analara cesaret gelmiş, nihayet HDP'nin yakasından tutmuşlardır. Analık hakkı ahlaksızları zelzele gibi sallamaktadır. Bugüne kadar terörden çok çektik, bölgesel ve küresel destek lobisi bulunan bölücü örgütün hunhar eylemleri alçak tertipleri ağır ve vahim sonuçlara neden oldu.

-HDP milletvekilinin "çatışma sürecek" sözleri Anayasa'ya göre suçtur. Hukuk dahilinde hak ettiği cevabı alınmalıdır.

-Güvenli bölge kurulursa ne ala, yoksa ABD hala teröristleri koruyorsa Fırat'ın doğusuna Türk milletinin iradesi mührü vurmalıdır.

Kaynak: TRT Haber