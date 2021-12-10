Haber Giriş: 10 Aralık 2021 Cuma 17:54Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Bahçeli: Artık CHP’yi HDP’den ayrı değerlendirmek neredeyse imkansızdır
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Artık CHP’yi HDP’den, Kılıçdaroğlu’nu terörist Demirtaş veya terörist Karayılan’dan ayırt etmek, ayrı değerlendirmek neredeyse imkansızdır" dedi.
MHP lideri Devlet Bahçeli, İçişleri Bakanlığı bütçesi Meclis'te görüşülürken CHP Grup Başkan Vekili Özgür Özel'in Bakan Süleyman Soylu'ya yönelik sözlerini eleştirdi.
Sosyal medya hesabından açıklama yapan Bahçeli, "Alçalmış üsluplarıyla genel kurulu terörize etmeleri rezaletin daniskası, işbirlikçiliğin alametifarikasıdır" dedi.
"Artık Kılıçdaroğlu'nu terörist Demirtaş'tan ayırt etmek imkansızdır"
Devlet Bahçeli, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na da sert sözlerle yüklendi.
"Artık CHP’yi HDP’den, Kılıçdaroğlu’nu terörist Demirtaş'tan ayırt etmek imkansızdır" ifadesini kullandı.
Terörle mücadelede bakanlara desteğini yineleyen Bahçeli, "Bakanlarımıza dil uzatan sefiller meydanın boş olduğunu sanmasınlar" dedi.
Etiketler: CHP Devlet Bahçeli HDP MHP
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