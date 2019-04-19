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BAE istihbaratından iki görevli İstanbul'da gözaltına alındı
19 Nisan 2019 Cuma 14:44 - Son Güncelleme 19 Nisan 2019 Cuma 15:12
Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) istihbaratından iki görevli, pazartesi günü İstanbul'da casusluk şüphesi ile gözaltına alındı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, BAE için casusluk faaliyeti yürüttüğü iddia edilen iki istihbarat görevlisi yakalandı.
Şüphelilerin Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetiyle ilişkisinin olup olmadığının araştırıldığı öğrenildi.
Kaynak: Reuters
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