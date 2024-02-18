Açık 2.8ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
TRT Haber 18.02.2024 23:06

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'in ilk yurt dışı ziyareti Türkiye'ye

5'inci kez Azerbaycan Cumhurbaşkanı seçilen İlham Aliyev, ilk resmi ziyareti için Türkiye'ye geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, İlham Aliyev'i Beştepe'de ağırlayacak.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'in ilk yurt dışı ziyareti Türkiye'ye
[Fotoğraf: AA (arşiv)]

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, ülkesinde 7 Şubat’ta icra edilen Cumhurbaşkanlığı seçiminin ardından ilk resmi ziyareti için Türkiye'ye geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'i Beştepe'de ağırlayacak.

7 Şubat'ta sandığa giden Azerbaycan'da İlham Aliyev, seçimi kazanarak 5'inci kez cumhurbaşkanı oldu.

Aliyev'i ilk tebrik edenlerin başında Cumhurbaşkanı Erdoğan vardı.

İlk resmi ziyaret Türkiye'ye

Seçimin ardından Münih Güvenlik Konferansı'na katılan Aliyev, ilk resmi ziyaretini ise Türkiye'ye yapacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve İlham Aliyev, en son Kasım ayında bir araya geldi.
İki lider, Kazakistan'daki Türk Devletleri Teşkilatı ile Özbekistan'daki Ekonomik İşbirliği Teşkilatı zirvelerine katıldı.

O görüşmelerden üç ay sonra liderler yeniden yüz yüze görüşecek. Adres Cumhurbaşkanlığı Külliyesi olacak.

Resmi törenle karşılanacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İlham Aliyev'i resmi törenle karşılayacak.
Başbaşa ve heyetler arası görüşmelerde iki ülke ilişkileri ve bölgesel konular ele alınacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, ortak basın toplantısında da son gelişmeleri değerlendirecek.

ETİKETLER
Azerbaycan İlham Aliyev Recep Tayyip Erdoğan
Sıradaki Haber
Bakan Yerlikaya: Maden ocağında arama çalışmaları gece gündüz devam ediyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
23:45
Adana'da otomobil uçuruma devrildi: 4 yaralı
23:35
Danimarka: Tüm topçu silahlarımızı Ukrayna'ya bağışlamaya karar verdik
23:29
MSB, TCG Bayraktar Amfibi Gemisi'nde doğan bebeklerin doğum gününü kutladı
23:25
Bakan Yerlikaya: Maden ocağında arama çalışmaları gece gündüz devam ediyor
22:56
İstanbul'da yolu kapatıp halay çektiler
22:20
İstanbul Valiliği'nden "havalimanında hizmet alamadı" iddiasına yanıt
İsrail bombardımanından kaçarak Refah kentine sığınan Gazzeliler
İsrail bombardımanından kaçarak Refah kentine sığınan Gazzeliler
FOTO FOKUS
İstanbul'da yolu kapatıp halay çektiler
İstanbul'da yolu kapatıp halay çektiler
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ