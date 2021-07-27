Haber Giriş: 27 Temmuz 2021 Salı 10:23Son Güncelleme: Kaynak: AA
Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, TBMM Başkanı Şentop'u kabul etti
[Fotoğraf: AA Arşiv]
Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, TBMM Başkanı Mustafa Şentop'u kabul etti.
Zağulba Sarayı'nda basına kapalı gerçekleşen kabul, yaklaşık yarım saat sürdü.
Kabulde, Şentop ile Azerbaycan'a gelen parlamento heyeti de hazır bulundu.
Etiketler: Mustafa Şentop İlham Aliyev
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