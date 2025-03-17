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Gündem
AA 17.03.2025 02:36

Aynı ihlali iki kez uygulayan İSKİ'ye 2,6 milyon lira ceza

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Üsküdar'daki Kuleli Askeri Lisesi önünden Marmara Denizi'ne evsel atık su deşarjı yapan İstanbul Büyükşehir Belediyesine bağlı İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğüne (İSKİ) aynı ihlalin ikinci kez gerçekleşmesi nedeniyle 2 katı yaptırımla 2 milyon 674 bin 708 lira ceza uygulandı.

Aynı ihlali iki kez uygulayan İSKİ'ye 2,6 milyon lira ceza

Bakanlıktan yapılan açıklamada, İstanbul İl Müdürlüğü ekiplerinin 23 Şubat'ta gerçekleştirdiği denetimde, Kuleli Askeri Lisesi önünden denize evsel atık suyun deşarj edildiğinin belirlendiği belirtildi.

Ekiplerin, Özel Çevre Koruma Bölgesi (ÖÇK) Marmara Denizi'nin dip noktasına dökülen atık suyun kahverengi olduğunu ve köpüklendiğini tespit ettiği aktarılan açıklamada şunlar kaydedildi:

"Atık su numunesinin analizi sonucu 'askıda katı madde', 'biyokimyasal oksijen ihtiyacı' ve 'toplam azot parametrelerinin' sınır değerleri aştığı tespit edildi. Aynı ihlalin ikinci kez gerçekleşmesi nedeniyle, Çevre Kanunu gereği 2 katı yaptırım uygulanarak 2 milyon 674 bin 708 lira idari ceza kesildi."

Açıklamada, Bakanlık ekiplerinin 12 Ocak'ta da aynı noktada ihbar üzerine yaptıkları denetimde, içinde kanalizasyon ve gıda atıkları bulunan atık su deşarjıyla ilgili İSKİ'ye `2872 sayılı Çevre Kanunu'nun 8. maddesine` istinaden 1 milyon 337 bin 354 lira idari ceza uygulandığı hatırlatıldı.

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Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı İSKİ
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