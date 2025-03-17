Aynı ihlali iki kez uygulayan İSKİ'ye 2,6 milyon lira ceza

Bakanlıktan yapılan açıklamada, İstanbul İl Müdürlüğü ekiplerinin 23 Şubat'ta gerçekleştirdiği denetimde, Kuleli Askeri Lisesi önünden denize evsel atık suyun deşarj edildiğinin belirlendiği belirtildi.

Ekiplerin, Özel Çevre Koruma Bölgesi (ÖÇK) Marmara Denizi'nin dip noktasına dökülen atık suyun kahverengi olduğunu ve köpüklendiğini tespit ettiği aktarılan açıklamada şunlar kaydedildi:

"Atık su numunesinin analizi sonucu 'askıda katı madde', 'biyokimyasal oksijen ihtiyacı' ve 'toplam azot parametrelerinin' sınır değerleri aştığı tespit edildi. Aynı ihlalin ikinci kez gerçekleşmesi nedeniyle, Çevre Kanunu gereği 2 katı yaptırım uygulanarak 2 milyon 674 bin 708 lira idari ceza kesildi."

Açıklamada, Bakanlık ekiplerinin 12 Ocak'ta da aynı noktada ihbar üzerine yaptıkları denetimde, içinde kanalizasyon ve gıda atıkları bulunan atık su deşarjıyla ilgili İSKİ'ye `2872 sayılı Çevre Kanunu'nun 8. maddesine` istinaden 1 milyon 337 bin 354 lira idari ceza uygulandığı hatırlatıldı.