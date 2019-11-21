Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı Harekatı bölgesindeki TSK güçlerine saldırı düzenleyen 7 YPG/PKK'lı teröristin, Ayn el-Arab kırsalında SİHA'larla etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan bilgilendirmede, şu ifadelere yer verildi:

"Barış Pınarı Harekat alanındaki unsurlarımıza saldırı düzenleyen 7 PKK/YPG'li terörist, keşif ve gözetleme vasıtalarınca Ayn El-Arap kırsalında tespit edilmiş ve SİHA'lar ile etkisiz hale getirilmiştir."

Kaynak: AA