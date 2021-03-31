Haber Giriş: 31 Mart 2021 Çarşamba 10:13Son Güncelleme: Kaynak: AA
AYM'den Gergerlioğlu'nun talebine ret
[Fotoğraf: AA Arşiv]
Anayasa Mahkemesi (AYM), HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun milletvekilliğinin düşürülmesinin iptali istemiyle yapılan başvuruyu yetkisizlikten reddetti.
Ayrıntılar geliyor...
Etiketler: Son Dakika Anayasa Mahkemesi (AYM) HDP TBMM
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